Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе: Чубаров рассказал о деталях ночной атаки

По словам Чубарова, сегодняшний пожар в Крыму – это еще один сигнал оккупантам.

Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.

Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона.

По его словам, пожару предоставлен четвертый ранг.

"Это самый высокий ранг по классификации окупантов. Они туда стягивают все имеющиеся пожарные машины… Утром заметили там 17 машин, но также заметили, что туда якобы двигаются пожарные машины военные, кажется, Черноморского флота", — сказал он.

Чубаров добавил, что сегодняшний пожар в Крыму – это еще один сигнал оккупантам, чтобы они не задерживались в Крыму, пока мост стоит.

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Добавим, пока Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению и освобождению украинского Крыма, коллаборанты мечтают об очередном курортном сезоне на оккупированном полуострове и заявили о готовности принимать туристов.

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