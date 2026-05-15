Пожар на НПЗ в Рязани и удары по кораблям: Генштаб раскрыл детали атаки по объектам РФ

Удары по российским объектам / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Силы обороны Украины за прошедшие сутки и в ночь на 15 мая нанесли удары по ряду военных и логистических объектов врага на территории РФ и ВОТ. Среди пораженных целей — Рязанский нефтеперерабатывающий завод, корабли в Каспийске, склады боеприпасов и средств РЭБ на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающий завод «Рязанский» в городе Рязань. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. В военном ведомстве отметили, что этот НПЗ входит в число крупнейших в России и имеет мощность переработки около 17 миллионов тонн нефти ежегодно. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для нужд российской армии.

Реклама

Кроме того, украинские силы нанесли поражение по малому ракетному катеру и минному тральщику в пункте базирования «Каспийск».

Также под удары попали склады боеприпасов в районах Епифановки и Ровенек на временно оккупированной территории Луганской области. Отдельно сообщается о поражении склада материально-технических средств в Райгородке и склада средств радиоэлектронной борьбы в Дмитровке на оккупированной части Донецкой области.

В Мариуполе украинские воины атаковали береговой пост технической разведки ФСБ РФ. По информации Генштаба, была поражена радиолокационная станция МР-232 «Буссоль-С» и оптико-электронный модуль. Также в городе зафиксировано поражение склада горюче-смазочных материалов противника.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, в ночь на 15 мая беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Одной из целей стал Рязанский НПЗ, где после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Рязанской области подтвердил атаку и сообщил о повреждении жилых домов и промышленного объекта, однако официально не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Также взрывы этой ночью прогремели в Брянске, Таганроге и неподалеку от военного аэродрома в Ейске.

Кроме того, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявлял, что во время отражения атаки российская ПВО, вероятно ЗРК «Панцирь», попала в жилую многоэтажку в Рязани.

Новости партнеров