Пожар на птицефабрике: оккупанты нанесли удар по Харьковскому району — Синегубов

О пострадавших информация не поступала.
22 апреля в 22:37 российские оккупанты ударили по Харьковскому району. Предварительно известно о возгорании на территории птицефабрики.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Предварительно есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала", — добавил он.
По его словам, тип ракет устанавливают правоохранители.
В настоящее время идет осмотр мест попаданий профильными службами.
Напомним, днем 22 апреля российские войска нанесли удар по телевизионной башне Харькова. В соцсети появилось видео, как верхняя часть сооружения в Харькове после поражения падает вниз.
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