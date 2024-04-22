Пожар на птицефабрике: оккупанты нанесли удар по Харьковскому району — Синегубов

О пострадавших информация не поступала.

22 апреля в 22:37 российские оккупанты ударили по Харьковскому району. Предварительно известно о возгорании на территории птицефабрики.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала", — добавил он.

По его словам, тип ракет устанавливают правоохранители.

В настоящее время идет осмотр мест попаданий профильными службами.

Напомним, днем 22 апреля российские войска нанесли удар по телевизионной башне Харькова. В соцсети появилось видео, как верхняя часть сооружения в Харькове после поражения падает вниз.

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