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Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

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Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Википедия

Гамма фон не превышает естественный фон.

По состоянию на утро воскресенья, 6 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и несет угрозы для жизни и здоровья населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА. Центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона".

Установлено, что радиационный гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон.

По состоянию на 8:00 гамма фон составляет:

  • м. Энергодар — 10,8 мкР/час
  • г. Запорожье — 11 мкР/час
  • г. Васильевка -11-12 мкР/час
  • г. Мелитополь — 11-13 мкР/час

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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