Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Гамма фон не превышает естественный фон.

По состоянию на утро воскресенья, 6 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и несет угрозы для жизни и здоровья населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА. Центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона".

Установлено, что радиационный гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон.

По состоянию на 8:00 гамма фон составляет: