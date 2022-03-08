Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Гамма фон не превышает естественный фон.
По состоянию на 07:00 8 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы для жизни и здоровья населения.
Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА.
Центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона.
Установлено, что радиационная гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон.
По состоянию на 07:00 гамма фон составляет:
м. Энергодар – 9.8 мкР/час;
г. Запорожье – 12 мкР/час;
г. Мелитополь – 12-20 мкР/час;
м. Токмак – 12 мкР/час;
г. Бердянск – 10 -13 мкР/час;
г. Васильевка – 12 мкР/час;
пгт. Андреевка – 10 -13 мкР/час.
Напомним, что несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.