Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

Гамма фон не превышает естественный фон.

По состоянию на 07:00 8 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы для жизни и здоровья населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА.

Центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Установлено, что радиационная гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон.

По состоянию на 07:00 гамма фон составляет:

м. Энергодар – 9.8 мкР/час;

г. Запорожье – 12 мкР/час;

г. Мелитополь – 12-20 мкР/час;

м. Токмак – 12 мкР/час;

г. Бердянск – 10 -13 мкР/час;

г. Васильевка – 12 мкР/час;

пгт. Андреевка – 10 -13 мкР/час.

Напомним, что несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.