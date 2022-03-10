Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме и не несет угрозы

Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме и не несет угрозы

Гамм-фон не превышает естественный фон.

По состоянию на утро четверга, 10 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и несет угрозы для жизни и здоровья населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА.

Установлено, что радиационная гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон.

Он составляет:

г. Энергодар – 10,8 мкР/час;

г. Запорожье – 14 мкР/час;

г. Васильевка – 11 мкР/час;

пгт. К-Днепровская – 1,4 мкР/час;

г. Мелитополь – 0.9 – 12 мкР/час.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день.

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