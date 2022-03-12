Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме и не несет угрозы

Гамм-фон не превышает естественный фон.
По состоянию на утро среды, 12 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы для жизни и здоровья населения.
Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА.
Установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон.
Он составляет:
- м. Энергодар – 9,8 – 10,6 мкР/час;
- г. Запорожье – 13 мкР/час;
- г. Васильевка – 12 мкР/час;
- пгт. К-Днепровская – 10,6 – 12,2 мкР/час,
- г. Мелитополь – 12 – 13 мкР/час.
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