Пожар на заводе, производившем боеприпасы для армии РФ: подробности взрывов в Копейске

Взрыв

Вечером 22 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области России прозвучала серия взрывов, после которых возник мощный пожар. Предприятие выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в холдинг АО "Технодинамика" государственной корпорации "Ростех".

Об этом сообщили российские СМИ.

По официальным сообщениям региональных властей и российских СМИ, в результате инцидента погибли по меньшей мере 9 человек, еще несколько человек ранены — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Также есть сообщения о пропавших без вести; спасательные службы ликвидировали открытый огонь и приступили к проливанию очагов возгорания и разбора завалов.

Первые взрывы, по данным местных источников, прогремели около 22:30. Позже на территории предприятия произошел повторный взрыв – об этом цитирует заявление губернатора ряд российских изданий. На месте работают оперативные службы; в сети появились видео и фото с места происшествия.

Одновременно несколько мониторинговых каналов и местные жители предполагают, что причиной взрывов могла стать атака беспилотников: согласно появившейся в интернете информации, завод якобы атаковал не менее трех дронов. Официального подтверждения этой версии от соответствующих ведомств на момент публикации нет, и часть первичных сообщений об атаке дронов была названа неподтвержденной.

"Пластмасс" - часть военно-промышленной структуры РФ, предприятие поставляет компоненты, используемые в производстве боеприпасов и поддержании вооруженных операций.

Напомним, ранее дроны остановили мощный НПЗ России в Поволжье. Завод перерабатывал 5,74 млн. тонн нефти в год и сможет возобновить работу только в начале ноября.