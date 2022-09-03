Пожар от российских обстрелов в Сумской области ветер перебросил на территорию России

В результате обстрелов оккупантов в Краснопольской громаде загорелся лес, но из-за ветреной погоды пожар нанес хлопот самим россиянам.

В течение пятницы, 2 сентября, российские войска трижды обстреливали Краснопольскую громаду в Сумской области. После одного из обстрелов загорелся лес, но ветер перенес пламя на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

“Пожар не было возможности погасить, ведь пылало на самом "нуле" и был большой риск для спасателей. Однако сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих обстрелов", — отметил он.

На территории Украины выгорело около гектара леса и поля.

"В настоящее время на нашей территории пожара нет", — подчеркнул председатель Живицкий.

Глава ОВА также уточнил, что в течение дня оккупанты выпустили полсотни мин и снарядов по Краснопольщине.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли пять громад Сумщины, было зафиксировано более 100 "прилетов".

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