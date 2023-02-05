Пожар в Белгородской области может помешать ремонтным работам Керченского моста

В Белгородской области в очередной раз произошел "хлопок"

В России в ночь на 4 февраля в одном из промышленных районов Белгородской области вспыхнул пожар. Вероятно, что инцидент нарушит логистику кафиров.

Об этом информирует ISW.

В Институте отмечают, что нефтебаза, на которой произошел пожар, расположена на промышленном предприятии оккупантов в Борисовке Белгородской области. Известно, что на ней производятся металлоконструкции для ремонта Керченского моста.

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Учитывая это, пожар мог нанести разрушения, которые приведут к препятствиям с ремонтными работами на мосту. Заметим, что этот путь важен для логистики наземным путем россиян на Юге Украины. Примечательно, что власти области в пожаре обвинили украинские силы.

Добавим, что пожар вспыхнул в результате попадания снарядов.

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