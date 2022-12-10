Пожар в казарме с "мобиками" в Крыму: стало известно о погибших и причине пожара

Мобилизированных из России разместили в непригодном для проживания помещении, которое отапливалось буржуйками.
Официальные ведомства РФ до сих пор не прокомментировали пожар, произошедший утром 10 декабря в военной казарме в поселке Советское на территории временно оккупированного Крыма.
Однако в местных пабликах уже публикуют информацию о том, что ситуация на контроле главы оккупационных властей Сергея Аксенова и пострадавшим "мобикам" оказывается помощь.
В публикации подтверждают, что в казарме находились мобилизованные россияне и сетуют на то, что место дислокации было непригодным для проживания. В частности, в помещении отсутствовал свет и отопление.
"Казарма отапливалась буржуйками, где произошло нарушение мер безопасности, как следствие возгорания", — объясняют в сообщении причину пожара.
По неофициальной информации, в сгоревшей казарме находились две сотни "мобиков". По меньшей мере, двое из них погибли. Но о настоящем количестве "двухсотых", наверное, узнать не удастся.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с места инцидента.
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