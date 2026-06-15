Пожар в Лавре и разрушенная киностудия: Россия атакует культурное наследие Украины (фото)

Россия уничтожает достопримечательности Украины

Реклама

Российские оккупанты бьют по памятникам архитектуры и церковным святыням Украины, и в своих отчетах Минобороны врага называют эти удары атаками на «военные объекты». Сегодня ночью от атаки российского дрона пострадала главная святыня Киева и важный монастырский комплекс для всего мира — Киево-Печерская лавра.

Россия целенаправленно уничтожает культурные, исторические и религиозные объекты Украины. ТСН приводит список поврежденных памятников за последние дни.

Россия уничтожает памятники архитектуры в Украине: список поврежденных за два дня

В результате ночных российских обстрелов Киево-Печерской лавры, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО под усиленной защитой Гаагской конвенции, повреждено по меньшей мере 5 объектов национального и несколько — местного значения.

Реклама

Как сообщил гендиректор заповедника Максим Остапенко, больше всего пострадал Успенский собор, где из-за попадания в Степановский придел вспыхнула крыша на площади около 800 кв. м. Существует угроза обрушения, зафиксированы повреждения иконостаса, росписей и фресок.

© Associated Press

© Associated Press

Также «Шахед» повредил верхнюю часть башни Кушника и влетел в здание «Мистецького арсеналу», где возник пожар на площади 1000 кв. м.

На утро 15 июня подразделения ГСЧС и городские службы продолжают ликвидацию последствий ударов.

В результате российской атаки на Киев серьезные повреждения получили кровля и купола Успенского собора Киево-Печерской лавры. Сразу после мощного взрыва на место прибыли духовенство, спасатели и власти. Благодаря оперативным действиям из храма удалось своевременно вынести церковную утварь, реликвии и уникальные предметы экспозиции, посвященной Воскресению Христову.

Реклама

Наместник Лавры епископ Авраамий в разговоре с корреспонденткой ТСН подчеркнул, что самое главное то, что во время атаки на Лавру среди людей никто не пострадал.

Несмотря на боль от действий врага, он выразил уверенность в силе украинского народа и восстановлении святыни, отметив, что собор станет еще лучше, а богослужения в нем планируют возобновить в ближайшее время после проведения необходимых работ.

Украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани написал, что российский удар по Киево-Печерской лавре был умышленным. Он считает этот обстрел «местью за желание» украинцев не быть россиянами.

Свою позицию историк связывает с двумя недавними событиями. Во-первых, за несколько дней до атаки представителей УПЦ Московского патриархата принудительно вынудили покинуть Дальные пещеры монастыря. Во-вторых, в ближайшее время возле Успенского собора планировалось установить памятник гетману Ивану Мазепе.

Реклама

Атака на киностудию имени Довженко

В результате российского ракетного удара по Киеву серьезно пострадала территория Национальной киностудии имени Александра Довженко. Как сообщил в эфире «Сніданок з 1+1» ее гендиректор Андрей Дончик, в зданиях практически не осталось целых окон.

Наибольший удар получила двухэтажная костюмерная — полностью уничтожена уникальная коллекция из около 100 тысяч костюмов и почти три миллиона предметов реквизита, которые десятилетиями использовали для съемок и представлений. Среди утраченного — исторические наряды из культовых украинских фильмов «Тени забытых предков» и «Пропавшая грамота».

Фото: Киностудия Довженко

Фото: Киностудия Довженко

Фото: Киностудия Довженко

Также пострадали помещения киноархива, где хранится около 600 фильмов на пленке, часть из которых существует в единственном экземпляре. Поскольку пожара в этой зоне не было, а пленки хранились в металлических коробках в отдельных комнатах, руководство надеется, что коллекция уцелела. Окончательный масштаб разрушений и потерь устанавливают эксперты.

Удар РФ по «Мистецькому арсеналу»

В результате российского массированного обстрела был поврежден Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал». По сообщению пресс-службы институции, разрушения, вероятно, произошли из-за попадания вражеского беспилотника «Шахед».

Реклама

На месте происшествия работают спасательные службы. Специалисты выясняют масштабы повреждений и оценивают последствия для здания. В пресс-службе отметили, что Художественный арсенал является важным местом встречи с культурой и историей, а эта атака стала очередным ударом российской агрессии по культурному наследию Украины.

Атака на Дом органной музыки

В ночь на 15 июня в результате российской атаки дронами на Днепр получили повреждения предприятия, колледж, объекты инфраструктуры и Дом органной и камерной музыки.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

В Доме органной и камерной музыки россияне повредили самое ценное — орган. Пока неизвестно, удастся ли восстановить инструмент. Концерты продолжать невозможно.

Директор заведения Антон Чернета сообщил Суспільному, что повреждения — фатальные: в здании выбиты все окна и двери, разбит купол, а исторические витражи уничтожены почти на 100%.

Реклама

Он также напомнил, что здание, принадлежащее Свято-Николаевскому храму УПЦ, уже пострадало от взрывов в июне прошлого года, когда было выбито более 40 витражных окон.

Харьковский художественный музей под атакой

В воскресенье, 14 июня, во время воздушной тревоги Харьков подвергся атаке российских ударных БпЛА. По информации городского головы Игоря Терехова, вражеские прилеты зафиксировали в Холодногорском и Киевском районах города.

В Киевском районе дрон попал в художественный музей, в результате чего вспыхнула крыша заведения культуры, а в соседних офисных зданиях вылетели стекла. Спасатели и специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций оперативно спустили картины в укрытие, чтобы спасти экспонаты.

«Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что какие-то экспонаты могут сгореть или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать», — заявил Игорь Терехов.

Реклама

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Новости партнеров