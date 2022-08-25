Пожар в Мариуполе приобрел большие масштабы, а коллаборанты ничего не делают для ликвидации (видео)

Площадь пожара только увеличивается, а уцелевшие квартиры превращаются в руины.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, опубликовав видео пожара.

"Бездеятельность коллаборантов привела к тому, что пожар приобрел большие масштабы. Мчс так называемой днр не делает ничего, чтобы погасить пламя! Полное безразличие к мирным жителям. А тем временем площадь пожара увеличивается. Уцелевшие квартиры превращаются в руины и уже не из-за обстрелов российских оккупантов, а халатности "русского мира", — говорится в заявлении.

В горсовете также сообщили, что из-за несвоевременной ликвидации пожара на заводе "Сателлит" и в микрорайоне Восточный огонь распространяется. Мариуполь охватило дымом. Усугубляет ситуацию сильный штормовой ветер, который заносит пепел в дома без окон, создавая новые места возгорания.

В мэрии позже сообщили, что мариупольцы поняли – на службы коллаборантов не нужно рассчитывать. Поэтому люди сами ездят на море за песком, чтобы тушить огонь. Воды в кранах нет.

Напомним, еще 24 августа в микрорайоне Восточный в Мариуполе вспыхнул пожар, однако у "спасательной службы" не было воды для его тушения.

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