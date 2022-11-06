Пожар в ночном клубе в Костроме: погиб российский наемник, с 2015 года воевавший против Украины

В Костроме в пожаре в ночном клубе сгорел заживо российский наемник, воевавший против Украины с 2015 года.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Российский террорист воевал против Украины с 2015 года. 38-летний оккупант Александр Редников находился в Костроме после ранения. Где он его получил – не уточняется.

Убийца якобы пытался спасти россиян, горевших в ничем клубе и сам погиб.

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме

В ночь на 5 ноября стало известно о пожаре в кафе "Полигон" в российской Костроме. В результате пожара в здании полностью обрушилась крыша. Впоследствии стало известно, что жертвами чрезвычайной ситуации стали 13 человек.

Виновным в возгорании оказался недавно вернувшийся из Украины военный-контрактник Станислав Ионкин. Оккупант достал там охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок. Полиция задержала мужчину в шести километрах от места пожара. Военный признал вину.

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