Пожар в оккупированном Донецке: внезапно загорелись склады боеприпасов русской армии (видео)

На территории бывшего коксохимического завода, который оккупанты, очевидно, превратили в склад боеприпасов, возник пожар – из охваченных огнем помещений слышны взрывы от детонации снарядов.

Вечером в субботу, 28 мая, в оккупированном Донецке по неустановленным причинам произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, которое российские кафиры, очевидно, превратили в состав боеприпасов.

Видео пожара, во время которого слышны звуки взрывов, публикуются в местных Telegram-каналах.

Возгорание возникло на территории не работавшего коксохимического завода, но его помещение использовали оккупанты для складирования боеприпасов. О причине пожара оккупационные власти города не сообщают.

Российские пропагандисты обвиняют ВСУ в обстреле, который якобы и вызвал пожар на территории бывшего завода. Что именно горит, пропагандисты не сообщают.

Напомним, оккупационные власти на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.

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