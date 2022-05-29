Пожар в оккупированном Донецке: внезапно загорелись склады боеприпасов русской армии (видео)

На территории бывшего коксохимического завода, который оккупанты, очевидно, превратили в склад боеприпасов, возник пожар – из охваченных огнем помещений слышны взрывы от детонации снарядов.
Вечером в субботу, 28 мая, в оккупированном Донецке по неустановленным причинам произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, которое российские кафиры, очевидно, превратили в состав боеприпасов.
Видео пожара, во время которого слышны звуки взрывов, публикуются в местных Telegram-каналах.
Возгорание возникло на территории не работавшего коксохимического завода, но его помещение использовали оккупанты для складирования боеприпасов. О причине пожара оккупационные власти города не сообщают.
Российские пропагандисты обвиняют ВСУ в обстреле, который якобы и вызвал пожар на территории бывшего завода. Что именно горит, пропагандисты не сообщают.
Напомним, оккупационные власти на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.
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