Пожарные потушили пожар в Одессе, возникший в результате ракетных обстрелов — фото, видео

Украинские спасатели ликвидировали в Одессе пожар, возникший из-за попадания крылатых ракет.

Сообщение в Службу спасения поступило 7 мая в 14:29, а в 15:27 пожар на площади 900 м² потушили.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Спасатели работали по повышенному рангу вызова, поскольку была угроза распространения огня. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 61 пожарный", — рассказали пожарные.

Напомним, российские войска 7 мая нанесли по Одессе шесть ракетных ударов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания четырех ракет повреждено предприятие по изготовлению мебели в жилом районе. На предприятии вспыхнул пожар. Кроме того, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома. Еще две ракеты попали в взлетно-посадочную полосу аэропорта и повредили радиолокационные приборы.

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