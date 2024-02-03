Пожары и блэкаут: власти сообщили последствия ночного удара по Днепропетровщине

Ночью россияне атаковали Криворожье ударными беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Пять "Шахедов" уничтожили ПВК "Восток". Впрочем, произошло и несколько попаданий. Возникли два пожара. Без света в районе — почти 15000 человек. А еще — две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Некоторые семьи остались без водоснабжения. Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, линия электропередач", — написал он.

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 3 февраля российские захватчики снова атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 14 БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям Приморско-Ахтарская (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Мобильными огневыми группами уничтожены девять вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Враг также ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ.

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