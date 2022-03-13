Пожары и разрушения: чрезвычайники показали последствия обстрелов в Луганской области (фото)

Пожары и разрушения: чрезвычайники показали последствия обстрелов в Луганской области (фото)

Спасатели подвозят воду мирным людям и помогают им эвакуироваться.

В результате обстрелов со стороны российских войск в Северодонецке Луганской области горели десятки квартир, здание высшего профессионального училища, пострадали два гражданина.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

С самого утра оккупанты стреляли по людям, скрывающимся в святынях Христо-Рождественского кафедрального собора в Северодонецке.

В Рубежном в результате обстрела загорелись гаражи, частные дома, перебит газопровод. Кроме того, двое мирных жителей получили ранения.

В результате обстрелов жилых районов Попасной пылали жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.

В настоящее время продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковское. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В городе Лисичанск гуманитарная катастрофа. Спасатели области продолжают помогать гражданским и 13 марта подвозили воду людям, которые из-за постоянных обстрелов уже вторую неделю сидят в укрытиях и не могут выйти. Кроме того, спасатели помогли 24 жителям города Кременная эвакуироваться в поезд в Донецкую область.

Всего в течение 13 марта эвакуировано 540 человек, которые на протяжении поезда направляются в безопасные города.

Идут восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Противник... Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 13 марта 2022 г.

Напомним, в течение 12 марта в Луганской области российские оккупационные войска 49 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли и ранены, среди раненых трое детей.

ТСН.ua