Пожары и разрушения: российская армия ударила по Одесчине баллистикой

Российские захватчики поздно вечером, 6 апреля, снова ударили баллистикой по Одесчине. Враг выпустил ракету, скорее всего "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали. Потерпели разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма.

"В полночь враг продолжил террор и совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении. В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны 11 ударных дронов уничтожено в небе над Днепропетровщиной. Падением обломков сбитых БПЛА повреждено несколько зданий и автомобилей" – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты.

По данным Генштаба, ПВО сбила все враждебные цели.

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