Пожары, обстрелы и взрывы: как прошла ночь в регионах Украины

Россияне снова совершили массированную атаку.
Ночь на 30 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.
Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций.
Винницкая область: этой ночью в результате атаки БпЛА по территории области произошло попадание в объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются.
Черниговщина: за сутки — 2 обстрела (104 взрыва).
Враг из САУ и АГС обстреливал Новгород-Северский район.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела населенных пунктов и приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская и Хотинская громады. Без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Зафиксировано 116 взрывов.
Днепропетровская область: ночью агрессор обстрелял Никополь. Ударил по городу из тяжелой артиллерии.
Погибших и раненых нет.
Никополь и Марганецкая громады вчера подверглись враждебным атакам. Враг попал двумя дронами-камикадзе. Несколько раз изготавливал из тяжелой артиллерии.
Как следствие – загорелся частный дом. Огонь спасатели потушили. Повреждены четыре дома. Повреждены коммунальное предприятие, линия электропередач, газопровод, произошло возгорание сухой травы.
Запорожская область: враг вел огонь по 21 населенному пункту, зафиксировано 130 ударов.
Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местное население не пострадало.
Харьковщина: вчера в результате удара 2 управляемыми авиабомбами по с. Копанки Изюмского района повреждены 2 частных дома.
В результате обстрела Волчанска Чугуевского района повреждены три частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Уничтожен автомобиль, повреждены 3 автомобиля.
В результате артиллерийского обстрела с. Кучеривка Купянского района поврежден частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль и мотоцикл, произошел пожар.
Вчера днем враг обстрелял окрестности с. Кондрашовка Купянского района, на открытой территории горела трава на площади 3 га.
Луганщина: вчера авиационные удары получили Новоселовское и Невское. От ствольной и реактивной артиллерии пострадали Невское и Белогоровка.
За сутки противник совершил 157 обстрелов (541 снарядов).
Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки —12 населенных пунктов. Повреждены объекты 12 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 2 складских помещения и здание КП "Вода Донбасса", водопровод, здание цеха, складское помещение, 31 гражданский автомобиль, 4 служебных автомобиля полиции, общежитие.
За сутки по области: один человек ранен.
Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".
Сегодня на утро фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 96 обстрелов (432 снаряда), из них по г. Херсон — 2 обстрела (3 снаряда).
Россияне попали в районы 31 населенного пункта области; территорию и здание завода, общепит в Херсоне.
Вчера утром российские войска обстреляли Херсон. Под вражеский удар попали работники коммунального предприятия, наводившие порядок в центральной части города. Оба – сейчас в больнице. У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги диагностировали ранение глаза и контузию. Также в результате обстрелов поврежден автомобиль коммунальщиков, в окрестных домах — выбиты окна.
Оккупанты атаковали агропредприятие в поселке Инженерное. В результате обстрела уничтожена сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали.
В результате обстрелов с. Никольское ранение получил 48-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
Около 17:00 нанесен вражеский ракетный удар с СУ-34 по г. Херсон, попадание в здание детского кафе, которое частично разрушено. Также поврежден частный дом. Без пострадавших.
Через сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
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