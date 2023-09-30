Пожары, обстрелы и взрывы: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь на 30 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций.

Винницкая область: этой ночью в результате атаки БпЛА по территории области произошло попадание в объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина: за сутки — 2 обстрела (104 взрыва).

Враг из САУ и АГС обстреливал Новгород-Северский район.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела населенных пунктов и приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская и Хотинская громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Зафиксировано 116 взрывов.

Днепропетровская область: ночью агрессор обстрелял Никополь. Ударил по городу из тяжелой артиллерии.

Погибших и раненых нет.

Никополь и Марганецкая громады вчера подверглись враждебным атакам. Враг попал двумя дронами-камикадзе. Несколько раз изготавливал из тяжелой артиллерии.

Как следствие – загорелся частный дом. Огонь спасатели потушили. Повреждены четыре дома. Повреждены коммунальное предприятие, линия электропередач, газопровод, произошло возгорание сухой травы.

Запорожская область: враг вел огонь по 21 населенному пункту, зафиксировано 130 ударов.

Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местное население не пострадало.

Харьковщина: вчера в результате удара 2 управляемыми авиабомбами по с. Копанки Изюмского района повреждены 2 частных дома.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района повреждены три частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Уничтожен автомобиль, повреждены 3 автомобиля.

В результате артиллерийского обстрела с. Кучеривка Купянского района поврежден частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль и мотоцикл, произошел пожар.

Вчера днем враг обстрелял окрестности с. Кондрашовка Купянского района, на открытой территории горела трава на площади 3 га.

Луганщина: вчера авиационные удары получили Новоселовское и Невское. От ствольной и реактивной артиллерии пострадали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 157 обстрелов (541 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки —12 населенных пунктов. Повреждены объекты 12 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 2 складских помещения и здание КП "Вода Донбасса", водопровод, здание цеха, складское помещение, 31 гражданский автомобиль, 4 служебных автомобиля полиции, общежитие.

За сутки по области: один человек ранен.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".

Сегодня на утро фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 96 обстрелов (432 снаряда), из них по г. Херсон — 2 обстрела (3 снаряда).

Россияне попали в районы 31 населенного пункта области; территорию и здание завода, общепит в Херсоне.

Вчера утром российские войска обстреляли Херсон. Под вражеский удар попали работники коммунального предприятия, наводившие порядок в центральной части города. Оба – сейчас в больнице. У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги диагностировали ранение глаза и контузию. Также в результате обстрелов поврежден автомобиль коммунальщиков, в окрестных домах — выбиты окна.

Оккупанты атаковали агропредприятие в поселке Инженерное. В результате обстрела уничтожена сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали.

В результате обстрелов с. Никольское ранение получил 48-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

Около 17:00 нанесен вражеский ракетный удар с СУ-34 по г. Херсон, попадание в здание детского кафе, которое частично разрушено. Также поврежден частный дом. Без пострадавших.

Через сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

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