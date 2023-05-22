Пожары, побитые здания и автомобили: власти сообщили о последствиях ночного обстрела Днепропетровщины (фото)

Ночью, 22 мая, оккупанты атаковали Днепропетровщину. Защитники сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракет. Однако есть "прилеты".

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.

"В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники — повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса", — написал он.

Последствия обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания. В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

По последним данным, пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

Напомним, что в Днепре во время воздушной тревоги раздались многочисленные звуки взрывов. Также взрывы слышали на Харьковщине и Запорожье.