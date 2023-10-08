Пожары, поврежденные автомобили и дома: появились фото после массированного обстрела Херсонщины

Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
Ночью, 8 октября, российская армия из артиллерии била по Херсону и населенным пунктам правобережья. Из-за обстрелов ранены 11 жителей области.
Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"Повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, газопровод, автотранспорт. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что оккупанты били по всем жилым кварталам Херсона из разного вида оружия.
"Из-за вражеских "прилетов" возникло 10 пожаров. По разным адресам горело четыре жилых дома, три хозяйственных сооружения, автомобили и заброшенное складское помещение. Спасатели до самого утра ликвидировали последствия вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Ранее в ОВА сообщили, как прошла ночь на Херсонщине и сообщили о трагических последствиях. Больше об этом читайте в нашей новости.
Читайте также: