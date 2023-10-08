Пожары, поврежденные автомобили и дома: появились фото после массированного обстрела Херсонщины

Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Ночью, 8 октября, российская армия из артиллерии била по Херсону и населенным пунктам правобережья. Из-за обстрелов ранены 11 жителей области.

Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, газопровод, автотранспорт. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела / Фото: Прокуратура Херсонской области

В ГСЧС добавили, что оккупанты били по всем жилым кварталам Херсона из разного вида оружия.

"Из-за вражеских "прилетов" возникло 10 пожаров. По разным адресам горело четыре жилых дома, три хозяйственных сооружения, автомобили и заброшенное складское помещение. Спасатели до самого утра ликвидировали последствия вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов возникли пожары / Фото: Управление ГСЧС Украины в Херсонской области Facebook

Ранее в ОВА сообщили, как прошла ночь на Херсонщине и сообщили о трагических последствиях. Больше об этом читайте в нашей новости.

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