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Пожары, разрушения, погибшие и много раненых: власти рассказали о последствиях атаки на Харьков (фото)
В ночь на 11 июня российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе «шахед» по жилым районам Харькова.
В ночь на 11 июня враг атаковал Харьков 17-ю ударными дронами типа «шахед». Во вражеские обстрелы попали Слободской и Основянский районы города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. В городе горели квартиры, разрушены крыши, выгорели автомобили, в домах выбиты окна.
Предварительно известно о двух погибших и по меньшей мере 54 пострадавших. Среди травмированных — пятеро детей. Нескольких жителей удалось спасти из горящих квартир.
В результате атаки также повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.
«Это обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью», — подчеркнул Терехов.
На местах ударов работают все необходимые службы — коммунальщики, спасатели, медики, волонтеры. Они помогают пострадавшим, ликвидируют последствия удара, а также возобновляют поставки газа, воды и электроэнергии.
В ГСЧС заявили, что в результате массированного удара вражеских беспилотников по Харькову повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.
«В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий», — отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 июня провели массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.