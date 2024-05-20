Поженились за 5 тысяч долларов: задержана женщина с инвалидностью за вывоз уклониста в Польшу (фото)

Жительница Киевщины заключила фиктивный брак, ее задержали во время передачи денег.

На Львовщине правоохранители разоблачили женщину, которая организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужчины. За это она получила солидное вознаграждение.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

"За денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов 43-летняя жительница Киевской области, которая является инвалидом третьей группы, подыскала военнообязанного мужчину, – он намеревался незаконно выехать за границу. Она заключила с ним фиктивный брак", – отметили в сообщении.

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Злоумышленницу разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно со следователями отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины, военнослужащими седьмого пограничного отряда Государственной пограничной службы при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Женщина задержана при получении средств в сумме 5 тысяч долларов / Фото: Полиция Львовской области

Таким образом, подозреваемая организовала своему фиктивному мужу возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения как лицу, сопровождающему в заграничной поездке жену с инвалидностью.

На прошлой неделе правоохранители задержали женщину при получении средств на сумму 5 тысяч долларов. Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины.

Женщина заключила фиктивный брак, ее задержали во время передачи денег / Фото: Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий пограничного отряда застрелил 39-летнего жителя Днепра во время его попытки пересечь украинско-румынскую границу в Закарпатье.

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