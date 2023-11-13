Пожертвовать кофе и отдать жизнь – это разные вещи: азовец "Торк" о "бойцах экономического фронта"

Торк отмечает, что война будет долгой, отсидеться не получится, поэтому воевать нужно будет каждому.

Защитник Мариуполя, боец "Азова" Александр с позывным "Торк", освобожденный из российского плена, прокомментировал громкие вечеринки в тылу во время войны и рассказал, как относится к людям, которые отказываются воевать, потому что мол донатят на ВСУ.

Об этом он сказал в интервью youtube-каналу "Розмова".

Александр согласился с тезисом, что воевать будут все украинцы.

"Люди заканчиваются и все это прекрасно видят. Рано или поздно всем придется воевать. Потому что это не закончится завтра-послезавтра. Я думаю, многие понимают, что наступила эпоха войн. Есть ядро этой войны — Россия", — говорит "азовец".

"Торк" предполагает, что война в Украине и война в Израиле – это не последние войны, которые должны пережить человечество в ближайшее время. Он не исключает, что мир близок к глобальной Третьей мировой войне.

"Война будет долгой. Отсидеться не получится. Воевать нужно будет каждому", – отмечает "Торк".

Как относится к развлечениям в тылу и "бойцам экономического фронта"

"Когда промышленность работает или что-то действительно важное – это так надо, как иначе? Потому что экономика без этого не будет функционировать. Но это все переходит к каким-то громким вечеринкам – это уже слишком", – отмечает военный.

Он призывает не ставить в один ряд понятия "экономический фронт" и людей, которые донатят с настоящими бойцами на передовой.

"Кто-то бросает 50 грн, при этом зарабатывая 2 тыс. долларов в месяц. А кто отдает почти все, что имеет. Не надо смешивать эти фронты. Просто надо понимать, что ребята, жертвующие своей жизнью каждый день и жертвующие кофе каждый день — это немного другое. Вот это не нужно параллельно ставить. Ты — красавчик, что помогаешь, но воевать кому-то нужно", — говорит Александр.

Напомним, "Торк", участвовавший в героической обороне Мариуполя, был освобожден во время обмена пленными 29 июня 2022 года. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе боец получил тяжелое ранение. Историю защитника "Азовстали", которая заслуживает отдельного фильма или сериала, читайте по ссылке.

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