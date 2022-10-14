Позиции близ Кременной оставили 27 россиян: сложили оружие и отказались выполнять приказы

Позиции российской армии вблизи Кременной Луганской области покинули 27 солдат вражеского войска. Произошло это в течение 11-12 октября.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, военнослужащие сдали оружие и отказались выполнять приказы своего командования. Речь идет о передовых подразделениях 488-го мотострелкового полка – это военное время 12721, города Клинцы Брянской области, 144-й мотострелковой дивизии РФ. Именно эти солдаты пытаются держать линию оккупации в Кременной районе, подчеркнул Гайдай.

"Правда после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и бросили под стражу, а пятеро вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать", — говорится в сообщении.

Ситуация в армии РФ

Вражеская армия может затормозить свои наступательные операции на некоторых фронтах. В частности, в Донецкой области. Связано это с ухудшением нравственного положения, дисциплины и боеспособности оккупационных войск в зонах боевых действий. Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками.

Битанская разведка информирует, что с июля россияне захватили всего две деревни. Части 2-го армейского корпуса и боевики "ЛНР", вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород, южнее Бахмута.

Тем временем в РФ растет недовольство военным командованием. Связано это с сообщениями о гибели на войне первых мобилизованных. И пока Москва заявляет о потерях только пяти человек, блоггеры пишут, что цифры значительно больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

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