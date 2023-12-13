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Позиции переходят из рук в руки: украинский военный – о ситуации вокруг Бахмута

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Позиции переходят из рук в руки: украинский военный – о ситуации вокруг Бахмута

ВСУ на фронте

Оккупанты направляются во Временный Яр, чтобы создать угрозу содержания Клещиевки, Андреевки.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Несмотря на погодные условия, оккупанты постоянно пытаются контратаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Эспрессо.

По его словам, среднее количество боевых столкновений в этом направлении ежедневно колеблется от 10 до 20.

"Враг направляет значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая 98-ю и 106-ю десантные бригады, при поддержке мотострелковой бригады. На южном фланге противник присоединил кучу различных подразделений, пытаясь нас атаковать в районе Курдюмовки, Клищев. поддержки артиллерии, а также используют ФАБы. Идут тяжелые бои, позиции переходят из рук в руки", — рассказал Калашников.

Он отметил, что между населенными пунктами Богдановка и Хромово противник пытается прорвать оборонительные рубежи сил обороны.

"Противник направляется к Временному Яру и пытается выйти к южному флангу ВСУ, чтобы создать угрозу содержания Клищиевки, Андреевки", — подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал замедление контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
38
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