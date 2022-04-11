Позиции Украины на переговорах с Россией будут зависеть от успехов на фронте – Подоляк

Позиции Украины на переговорах с Россией будут зависеть от успехов на фронте – Подоляк

По словам Подоляка, тот, кто получит преимущество на поле бой, у того будет лучше позиция в переговорах.

Ситуация на фронте будет определять дальнейшие результаты переговоров с российской федерацией о прекращении войны.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента и член украинской переговорной группы Михаил Подоляк, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Или мы, или они должны получить весомое преимущество на поле боя. Только после этого наши позиции в переговорной группе будут существенно усилены и, конечно, мы получим то, что нужно Украине. Переговорная группа точно не будет работать вопреки тому, что будет происходить на полях И точно не против того, как видит всю ситуацию президент Зеленский, а он видит ее гораздо более рельефно, – сказал советник руководителя ОП.

Как отметил Михаил Подоляк, в ближайшие недели стоит ожидать, как будет разворачиваться ситуация на востоке Украины.

"И если у нас получится еще раз доказать там, что российская армия – это рудимент, бесполезный институт, тогда мы получим прекрасную возможность доказать, что Россия как государство должно прекратить диктовать какие-то условия в мире", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

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