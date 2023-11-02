Позиционная война в Украине уже идет полным ходом: эксперт объяснил, что на это указывает

Стратегических активных действий не происходит нпо меньшей мере с прошлого года. Поэтому можно говорить, что позиционная война, развязанная Россией против Украины, уже есть.

Об этом в едином телемарафоне рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Можно говорить о том, что эта позиционная война уже есть. Потому что мы видим таких стратегических активных действий не происходит, пожалуй, с прошлого года... где противник там прошел перед Бахмутом, а дальше уже осталось у нас плюс-минус по 10" километров Это не является особым продвижением... Часто можно слышать среди военных фразу "и это уже АТО началось", — отметил Роман Костенко.

Также он подчеркнул, что идущие сейчас боевые действия — это война экономик и война рекрутов, которая даст перелом в позиционную или стремительную сторону.

"Вообще с военно-политической точки зрения мы перешли в фазу войны... это война экономик и война рекрутов. И она за собой часто ведет либо позиционную войну, либо какую-то стремительную войну. И это все зависит от того, у кого на каком уровне развита экономика, есть ресурсы и есть союзнику", — подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, что война России против Украины переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

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