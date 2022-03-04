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Позиция Украины на переговорах отличается от заявления Арестовича о Крыме и Донбассе: заявление Арахамии

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Позиция Украины на переговорах отличается от заявления Арестовича о Крыме и Донбассе: заявление Арахамии

скриншот с видео

Наред заявил, что переговорщики никому не давали мандата вообще выражать какие-либо позиции в отношении переговорного процесса.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что официальная позиция Украины на переговорах с Россией отличается от заявления советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в котором он сказал о якобы планах деоккупировать Крым и Донбасс.

Об этом Арахамия сказал на брифинге во Львове в пятницу, 4 марта.

"От слов Арестовича она (позиция государства на переговорах – ред.) точно отличается, потому что мы никому не давали мандата вообще высказывать какие-либо позиции относительно переговорного процесса. Мы сразу же, когда приехали, на первой встрече договорились – работаем жестко в оф рекорд, никаких сообщений в прессу. Фотографируем начало (встречи – ред.), что начали, потом все покидают территорию переговоров, и после того на месте делаем небольшое коммюнике и, кроме этого коммюнике, никаких комментариев", — рассказал глава фракции "Слуга народа".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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