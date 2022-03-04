Позиция Украины на переговорах отличается от заявления Арестовича о Крыме и Донбассе: заявление Арахамии

Позиция Украины на переговорах отличается от заявления Арестовича о Крыме и Донбассе: заявление Арахамии

Наред заявил, что переговорщики никому не давали мандата вообще выражать какие-либо позиции в отношении переговорного процесса.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что официальная позиция Украины на переговорах с Россией отличается от заявления советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в котором он сказал о якобы планах деоккупировать Крым и Донбасс.

Об этом Арахамия сказал на брифинге во Львове в пятницу, 4 марта.

"От слов Арестовича она (позиция государства на переговорах – ред.) точно отличается, потому что мы никому не давали мандата вообще высказывать какие-либо позиции относительно переговорного процесса. Мы сразу же, когда приехали, на первой встрече договорились – работаем жестко в оф рекорд, никаких сообщений в прессу. Фотографируем начало (встречи – ред.), что начали, потом все покидают территорию переговоров, и после того на месте делаем небольшое коммюнике и, кроме этого коммюнике, никаких комментариев", — рассказал глава фракции "Слуга народа".