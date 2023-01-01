"Позитивные новости есть": Гуменюк о работах украинских военных на юге

Военные на юге Украины имеют продвижение в работе и уже добились определенных результатов. Однако результаты пока нельзя озвучивать.

Об этом 1 января рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Наша работа имеет определенные результаты, которые мы просто сейчас еще не можем озвучить. Но могу сказать, что положительные новости есть и это говорит о том, что наша работа продвигается. Но для того, чтобы она была абсолютно результативной, нужно немного подождать и тогда о ней узнают все", — отметила она.

Также, по ее словам, российская армия терпит потери – это очевидно и заметно по ее передислокации.

"То, что будут отработаны направления, это совершенно точно и они продолжают быть в разработке. И в ближайшее время это будет не только озвучено, но и очевидно. Надеяться на жест доброй воли не стоит, мы работаем мощно, для того, чтобы все "жесты" им указывали правильное направление", – резюмировала Гуменюк.

Напомним, оккупанты маневрируют на левобережье Херсонской области и испытывают существенный ответ украинских защитников на вражеские обстрелы.

Обстрелы Херсона

Под вражеским огнем 31 декабря и в ночь на 1 января были 11 областей.

Новогодней ночью оккупанты обстреляли Херсон – часть города и соседние населенные пункты обесточены. В результате обстрела областной детской больницы – есть жертвы.

Читайте также: