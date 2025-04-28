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Позиция РФ по мирному урегулированию войны в Украине: Лавров озвучил требования
Такая позиция полностью противоречит видению американского лидера Дональда Трампа.
Россия выдвинула свои требования по мирному урегулированию. Их озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом сообщает МИД РФ.
По словам Лаврова, позиция России по урегулированию хорошо известна:
снятие запрета на переговоры;
невступление Киева в НАТО;
"денацификация" и "демилитаризация" Украины;
международное признание российскими Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья;
юридическое закрепление обязательств, имеющих механизмы обеспечения и бессрочный характер;
отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест, возврат замороженных на Западе российских активов.
"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - сказал Лавров.
Ранее Лавров сказал, что Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.