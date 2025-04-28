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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1045
Время на прочтение
1 мин

Позиция РФ по мирному урегулированию войны в Украине: Лавров озвучил требования

Такая позиция полностью противоречит видению американского лидера Дональда Трампа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Россия выдвинула свои требования по мирному урегулированию. Их озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает МИД РФ.

По словам Лаврова, позиция России по урегулированию хорошо известна:

  • снятие запрета на переговоры;

  • невступление Киева в НАТО;

  • "денацификация" и "демилитаризация" Украины;

  • международное признание российскими Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья;

  • юридическое закрепление обязательств, имеющих механизмы обеспечения и бессрочный характер;

  • отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест, возврат замороженных на Западе российских активов.

"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - сказал Лавров.

Ранее Лавров сказал, что Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.

Дата публикации
Количество просмотров
1045
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