Позиция РФ по мирному урегулированию войны в Украине: Лавров озвучил требования

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия выдвинула свои требования по мирному урегулированию. Их озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает МИД РФ.

По словам Лаврова, позиция России по урегулированию хорошо известна:

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снятие запрета на переговоры;

невступление Киева в НАТО;

"денацификация" и "демилитаризация" Украины;

международное признание российскими Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья;

юридическое закрепление обязательств, имеющих механизмы обеспечения и бессрочный характер;

отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест, возврат замороженных на Западе российских активов.

"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - сказал Лавров.

Ранее Лавров сказал, что Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.