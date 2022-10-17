"Позорные атаки. Мы будем с Украиной" — посольство США об ударах россиян дронами

Посольство заверило, что США будут помогать Украине столько, сколько необходимо.

Посольство США в Украине, комментируя атаки России дронами 17 октября, назвало их позорными и отчаянн ыми.

Об этом говорится в заявлении американского посольства в Twitter.

В тоже время дипломаты выразили восхищение силой и стойкостью украинского народа. Они пообещали, что Штаты будут помогать Украине, сколько необходимо.

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" Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.

Атака Киева дронами

Как известно, утром 17 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся:

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа".

Все, что известно об атаке Киева дронами-камикадзе, читайте здесь.

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