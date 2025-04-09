Позвала ли Россия на войну в Украине военных из Китая: эксперт шокировал расследованием

Украинские военные впервые взяли в плен китайцев, воевавших на стороне России против нашей страны. / © ТСН

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Стали известны новые подробности взятия в плен одного из двух китайцев, воевавших в составе российской армии и о которых вчера сообщил президент Владимир Зеленский.

Подробности в комментарии ТСН.ua рассказали источники в Силах обороны Украины.

«Во время боев в районе Белогоровки 81 оаэмбр были взяты в плен три военнослужащих противника. Среди них оказался гражданин Китайской Народной Республики», — сообщили нам военные.

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И продолжили: «Он был задержан во время боевых действий, когда в результате действий украинских воинов, в частности операторов БПЛА, штурмовая группа противника оказалась под огневым давлением и приняла решение сдаться. По словам самого пленного, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей для вступления в вооруженные силы России».

Далее выяснилось, что по словам пленного, основная мотивация последнего — стремление стать военным и получить гражданство России.

«Также он отметил, что у некоторых других участников группы были проблемы с законом на родине. В самых штурмовых действиях он не ориентировался полностью из-за языкового барьера. В боевой ситуации группа понесла потери, и, не имея возможности продолжать сопротивление, приняла решение сдаться. Указанный гражданин сотрудничает со следственными органами, его личность и гражданство подтверждены. Его семья, по его словам, знала о его намерениях ехать в Россию, однако официально он уехал как турист», — сообщили нам военные.

При этом украинские защитники отмечают, что Украина придерживается всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

«С пленным гражданином КНР проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия», — уточнили военные.

Расследование эксперта: не первый случай

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что по его информации — это не первые воюющие на стороне России иностранцы из КНР.

Подробности он рассказал в комментарии ТСН.ua.

«На территории РФ есть немало представителей КНР. Китай говорит, что те, кто был взят в плен, не являются командированными официально. Реакция МИД КНР совершенно очевидна: Пекин никогда не отправлял своих граждан для участия в боевых действиях и заявляет о недопустимости участия в боевых действиях на стороне той или иной стороны российско-украинского противостояния», — говорит Селезнев.

Но отмечает, что не стоит не сравнивать присутствие граждан КНР с присутствием на войне граждан КНДР. Последние воюют на основании межгосударственных соглашений между Москвой и Пхеньяном.

При этом Селезнев сообщает, что был случай, когда он провел собственное расследование после того, как увидел в открытом доступе видео с фронта.

«Месяц назад, возможно, меньше месяца назад, я увидел, как на стене одного здания китайцы написали послание на китайском языке. Я обратился к коллеге, которая свободно владеет китайским языком и она подтвердила, что это именно этот язык. На стене было написано, что здесь был такой-то такой из Китая. То есть нынешняя информация о китайцах уже не первая», — делится выводами своего расследования аналитик.

Но напоминает, что россияне ищут любые возможности пополнить свои штурмовые отряды.

На вопрос о том, какой стране Украина может предложить китайцев для обмена, Селезнев ответил так: «Если не подтвердится их официальный стаус, то они де-факто наемники. Они не могут считаться военнопленными и будут осуждены за свои преступные действия. По всей вероятности, может произойти политический или дипломатический акт, направленный на усиление дружеских отношений между Киевом и Пекином — эти граждане могут быть переданы Пекину. Сейчас нашим соответствующим органам нужно узнать, как работает схема, когда граждане КНР попадают на фронт».

Что говорят в МИД Украины

После того, как украинские защитники взяли в плен китайцев, МИД Украины сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Китая в Украине.

«Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений», — сообщило дипломатическое ведомство.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул: «Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН».

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые взяли в плен двух граждан Китая.

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