Позволит ли Британия Украине наносить удары по РФ: издание Times узнало

Лондон не хочет действовать самостоятельно в этом вопросе.

Великобритания не позволит Украине наносить удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием. Необходимо согласие Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает издание The Times.

Авторы статьи пишут, что недавно украинский президент Владимир Зеленский обратился в США и Великобританию с призывом преодолеть свой "страх" и проявить "решительность" в этом вопросе.

Более того — на днях стало известно, что пять британских бывших министров обороны и эксочельщиков правительств Британии призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине наносить удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow. Свой призыв они объясняют тем, что любая задержка лишь подбодрит российского президента-диктатора Владимира Путина.

Впрочем, Лондон решил бездействовать самостоятельно. Ведь американские системы наведения считаются решающими, чтобы ракеты попадали в цель. Речь идет о крылатых ракетах большой дальности Storm Shadow, отмечает Times.

В свою очередь, британские власти считают, что, скорее всего, Вашингтон таки даст "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В то же время, в администрации президента США Джо Байдена до сих пор существуют разногласия по этому вопросу.

Напомним, по информации издания Politico, США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ. Это решение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

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