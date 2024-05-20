Позволит ли Запад бить его оружием по России: Зеленский дал ответ

Запад боится эскалации со стороны РФ, в то же время стремясь, чтобы Украина победила, отметил Владимир Зеленский.

Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри территории России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью в Киеве в понедельник, 20 мая.

"Пока ничего положительного нет", – сказал он.

Зеленский добавил, что "Соединенные Штаты сопротивлялись призывам Украины использовать свои ракеты против международно признанной российской территории, отражая обеспокоенность Запада относительно риска эскалации, в то же время стремясь убедиться, что Киев выйдет победителем".

Напомним, Владимир Зеленский резко высказался из-за задержек военной помощи.

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