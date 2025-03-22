Позволяет сбивать прицелы российских КАБов: Силы обороны создали уникальную разработку

Украинцы смогли остановить российское продвижение, потому что у россиян больше нет защиты в виде высокоточных бомб.

Украинские военные применили новый глушитель Night Watch Lima, способный подавлять или подменять спутниковые сигналы, заставляя управляемые авиабомбы россиян терять ориентацию в пространстве.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По словам источника, Силы обороны Украины также обнаружили уязвимость в программном обеспечении системы "Комета-М", которую Россия использует в своих бомбах. Она совмещает несколько спутниковых сигналов и антенн. Это делает ее устойчивой к большинству стандартных помех.

"Украинцы смогли остановить российское продвижение благодаря тому, что у россиян больше нет защиты в виде высокоточных бомб. Теперь Украина может контратаковать", — заявил собеседник издания.

Также читайте Почему враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе: спикер Сил обороны юга объяснил

В материале отмечается, что в течение прошлого года РФ регулярно запускала по Украине "каскады авиационных бомб", однако сейчас ситуация меняется: бомбы все чаще промахиваются, а иногда и вовсе падают на территории самой России.

Военный эксперт Томас Тайнер выразил уверенность, что данная технология дает украинской армии тактическое преимущество.

Однако эксперты полагают, что россияне в скором времени найдут способы обойти эти препятствия. Кроме того, все большую угрозу представляют новые российские дроны, управляемые волоконной оптикой – их просто нельзя заглушить электронными средствами.

Напомним, враг использует новую тактику применения дронов по Украине.

Читайте также: