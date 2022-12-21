Позволят держать вражескую авиацию подальше от границ: в Воздушных силах объяснили необходимость ЗРК Patriot

Дальнобойное оружие, переданное Украине, может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Украине так нужны зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американское дальнобойное оружие позволит создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, держа вражескую авиацию подальше от границ.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

“Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага”, – подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, овладеть новыми зенитно-ракетными комплексами украинские военные вполне способны, поскольку у них много процессов автоматизировано. Правда, обучение займет немного времени.

“Переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время”, – отметил он.

Представитель командования Воздушных сил подчеркнул, что для того, чтобы "закрыть все потребности" в противовоздушной обороне, Украина готова брать у западных партнеров все средства, которые они могут предложить.

“Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает”, – отметил Игнат.

Напомним, Белый дом в среду, 21 декабря, объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи. Госсекретарь США добавил, что Украине передадут помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошел и ЗРК Patriot.

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