ЧВК "Вагнера" уже вербует всех подряд на войну в Украине: рассказ наемника

ЧВК "Вагнера" уже вербует всех подряд на войну в Украине: рассказ наемника

Формируются собранные отряды, всякий сброд, сказал наемник.

Российская частная военная компания "Вагнера" начала набирать всех подряд наемников, готовых отправиться воевать против Украины.

Об этом сообщила российская служба BBC со ссылкой на источник среди наемников и объявления в пабликах, где ранее вербовали боевиков.

Так, в пункте вербовки в Молькино под российским Краснодаром "набирают всех подряд". Об этом журналистам рассказал один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы РФ и Украины, а сейчас вернувшийся домой.

"Именно тех (наемников набирают – ред.), кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", – добавил российский наемник.

Он уточнил, что формально это – не ЧВК "Вагнера", а собранные отряды с разными другими названиями, "всякий сброд".

"Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", – добавил наемник.

По информации российской службы BBC, вербовка наемников стартовала 28 февраля 2022 года.

Для "искателей работы" сняли почти все существовавшие ранее ограничения. В частности, еще несколько месяцев назад в частную военную компанию не брали никого, кроме россиян, родившихся в пределах РФ до 2014 года. Однако с февраля в пункт вербовки в Молькино начали приглашать и жителей оккупированных территорий Донбасса, и жителей оккупированного Крыма, а также иностранцев. В то же время сохраняется запрет нанимать граждан Грузии.

Также препятствием для найма на войну прекратили быть наличие непогашенных долгов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта.

Напомним, 8 марта в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты терпят большие потери в войне против государства, поэтому противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также оккупанты хотят перебросить в Киев до тысячи "вагнеровцев".