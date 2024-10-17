"Практически невозможно": Залужный сделал категорическое заявление о "затяжной" войне с РФ

Залужный напомнил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия.

Выйти из "затяжной" войны с Россией практически невозможно.

Об этом сказал бывший главнокомандующий, нынешний посол Украины в Британии, Валерий Залужный, выступая в Chatham House 17 октября, сообщает Kyiv Independent.

Залужный напомнил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия, из-за чего Украине во время контрнаступления не удалось добиться "значительных успехов в разгроме России".

"Итак, мы оказались в состоянии затяжной войны. На мой личный взгляд, выход из этой затяжной войны выглядит... почти невозможным", — сказал он.

Ранее ТСН.ua сообщал, что эксголовнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впервые прокомментировал План победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде.

Читайте также: