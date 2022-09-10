Практически все котельные Бучи выведены из строя во время боевых действий: как местные готовятся перезимовать

Прошлая зима оставила отпечаток на Буче на десятилетие, а то и больше. Кадры последствий зверств россиян видел весь мир. Теперь для города, да и всей Украины, новый вызов – пережить морозы уже этой зимой, говорится в ТСН.

В дом Елены Николаевны попал снаряд. «Крыша разбита была. Окна выбиты, пристройка разбита совсем, да и потолок обвалился на кухне. Шли дожди и промокла, и обрушилась. Там внутри взрыва зеркало вылетело», — рассказывает женщина.

Многие повреждения починили собственными силами, потому что ждать просто было нельзя, шли дожди. На ремонт уже потратили около 30 тысяч гривен. Сейчас самое важное – доделать крышу. Новый шифер привезли бесплатно. «У нас прошли тендерные закупки, мы закупили материалы для восстановления кровель по частному сектору, для того чтобы люди могли, поскольку уже погодные условия предусматривают снижение температуры, для того чтобы люди смогли перезимовать», — объясняет руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства в Бучанский городской совет Анастасия Выговская.

Также читайте ВСУ сорвали очередную дату псевдореферендума оккупантов, однако они и дальше подкупают и обманывают местных

И это одна из главных задач – пережить зиму. И пока частные дома чинят снаружи, чтобы в многоэтажках было тепло, надо починить котельные, ведь большинство из них россияне вывели из строя. «Из 56 котельных, 33 объекта были разрушены, однако сейчас проходит реконструкция, восстановление, ремонт. По состоянию на сегодняшний день восстановлено уже 28 объектов. Поэтому планируем к отопительному периоду все восстановить для того, чтобы он начался вовремя», — добавляет Анастасия Выговская.

Большинство повреждений котельных именно от морозов или из-за взрывных волн. Однако, есть и те, где были прямые попадания – таких два объекта. Одна из них расположена на крыше многоэтажки. «Во время боевых действий под котельную в технический этаж залетела ракета от «Града». От взрыва были выбиты все оконные стекла полностью, осколками повреждены эти тепловые баки, взрывной волной котлы были смещены с мест своих, повреждены трубопроводы. То, что не разрушило взрывной волной, разрушило мороз — размерзлась вода и полностью все теплотехническое оборудование выведено из строя», — говорит технический директор коммунального предприятия "Теплокоммунсервис" Александр Прудкий.

Новое оборудование заказали и уже на следующей неделе оно должно прибыть. Так что обещают, что к отопительному сезону котельную починят. «Все восстанавливаются постепенно и все будут готовы к отопительному периоду», – убеждает Выговская.

Так что тепло в Буче будет, по крайней мере, где это возможно сделать. Стоимость услуг не изменится. В городском совете уверяют: тарифы для населения останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.

Читайте также:

Гетманцев прогнозирует удешевление бензина

О чем лгала российская пропаганда: дайджест фейков, собранных СНБО за последнюю неделю

Украина готовится пережить самую сложную зиму вместе с соседями из Евросоюза — Шмигаль