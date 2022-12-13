"Практика 2014 года": как армия России обстреливает оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк с начала полномасштабной войны подвергается мощным обстрелам с жертвами и разрушениями. Российские захватчики обвиняют ВСУ, однако характер обстрелов свидетельствует о прилетах со стороны оккупированных территорий. По мнению экспертов, оккупанты могут таким образом "мотивировать" местное население к войне.

В частности, Донецк оказался под обстрелами 9 декабря, в результате чего нанесены немалые разрушения. Сообщалось о попадании в местный Крытый рынок. Были зафиксированы "прилеты" и на бульваре Шевченко, проспекте Ватутина, улице 50-летия СССР и других частях центра Донецка. Взрывы в Донецке звучали и 6 декабря, в результате чего тоже были разрушения. Тогда оккупанты уже традиционно обвинили в обстрелах города Вооруженные силы Украины.

В Сеть попало видео "прилетов" по Донецку 6 декабря, согласно которому обстрел велся с оккупированных территорий.

"Конечно, они обвиняют в этом ВСУ, но прилеты в некоторые дома показывают, что обстрел велся из оккупированной Макеевки", — отмечает Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Украинские военные и эксперты регулярно сообщают о случаях обстрелов россиянами оккупированных территорий.

На днях в Генеральном штабе ВСУ сообщили об очередном таком случае, на этот раз пострадала Горловка.

"На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы, в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм", — говорится в сообщении Генштаба.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась рассказал в интервью на своем Youtube-канале о недавнем обстреле оккупантами Донецка.

"Россияне вчера (5 декабря — ред.) обстреляли со стороны Макеевки центр Донецка. Постоянно идут эти обстрелы, это продолжалось с 2014 года. Все руководители "народной милиции ЛДНР", все офицеры старше ротного были россияне. У меня появилась идея — а может, они обстреливают, чтобы держать население в ненависти к Украине, потому что они боятся, что если Россия не будет стрелять по Донецку, якобы это "бомбят укропы", там начнутся какие-то вопросы "дикие", — говорит военнослужащий.

Арестович сказал, стреляют ли ВСУ по Донецку

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 7 декабря заявил, что ВСУ не стреляют по жилым кварталам Донецка.

Комментируя обстрелы Донецка, Арестович заявил:

"У нас не хватает возможностей отрабатывать военные цели… Опять же, там наши граждане – зачем мы будем стрелять по ним? Я могу допустить какие-то промахи. Потому что снаряды разного качества бывают: они могут сойти с траектории и упасть не там, где мы ждали .Но огонь по центру города... ВСУ... Зачем? Что это дает, кроме того, что к тебе приедет украинская военная прокуратура?".

По его словам, такие обстрелы невозможно скрыть.

"Если какой-то идиот даст приказ, давайте стрелять по центру Донецка – то это не о нас. Даже если бы нашлись какие-то маньяки, которые хотели бы туда стрелять, это очень быстро раскрылось бы, всплыло и было бы наказано", — подчеркнул он.

Оккупанты используют практику 2014 года — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов ранее в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что оккупанты дегуманизируют Украину, обстреливая Донецк и обвиняя в этом украинскую армию.

Еще одной причиной, почему оккупанты обстреливают Донецк, эксперт назвал мобилизацию в "ДНР".

"Чтобы мотивировать местное население, они совершают вот такие обстрелы. Не пойдете защищать вот эту самопровозглашенную республику, снова попадете под карательный меч Вооруженных Сил Украины. Придут бандеровцы, придут националисты, как они нас позиционируют, и будет вам горе. Вот для того делаются такие провокационные обстрелы с применением артиллерии, минометов. Кстати, это практика 2014 года — они совершают двойные обстрелы территорий, которые сами оккупировали", — сказал Жданов.

Олег Жданов также опроверг обвинения оккупантов в том, что ВСУ якобы засыпали Донецк минами-лепестками.

"На заре своей молодости как независимого государства Украина занималась разоружением и конверсией, и мы уничтожили все боеприпасы, согласно Женевской конвенции о запрете применения противопехотных мин. Мы уничтожили противопехотные мины, в том числе и мины-"лепестки". Поэтому ВСУ не имеет этих мин на вооружении", – подчеркнул Жданов.

По его словам, в России очень много противопехотных мин, поскольку она унаследовала от Советского Союза производство этих снарядов и склады боеприпасов.

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