Практика времен Второй мировой войны: россияне расстреливают командиров, отказывающихся выполнять приказы

Из-за плохой связи боевик чуть не расстрелял целую группу оккупантов, но приказ его не удивил.

Россияне прибегают к привычной для них практике со времен Второй мировой войны. Они расстреливают тех, кто медлит или отказываются от исполнения приказов.

Об этом становится известно из перехвата радиообмена боевиков из ППК "Вагнер", говорится на сайте Центра национального сопротивления.

"Учитывая, что приближается годовщина российского полномасштабного вторжения российским войскам, был отдан приказ любой ценой осуществить продвижение как минимум до административных границ Донецкой области. Именно поэтому все силы россияне бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев", — отмечают в Центре.

В перехваченном разговоре боевик с позывным "Акробат" получил приказ расстрелять командира "Устинова" и повести его в бой. Из-за плохой связи боевик "Акробат" сначала услышал, что должен расстрелять всю группу "Устинова". По его реакции заметно, что это для них привычная практика, потому что он никак не удивился приказу о расстреле.

В Центре сопротивления отмечают, что для россиян эта группировка не имеет никакой ценности, поскольку ее основу составляют завербованные заключенные, потери которых не несут никаких социальных расходов для оккупантов.

Обострение на фронте: что известно

Согласно информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 февраля российские военные проводят перегруппировки по отдельным направлениям и усиливают наступление. Основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. До этого оккупанты наступали на 4-х направлениях.

В Минобороны сообщают, что на этой неделе российская армия бросила все силы на прорыв обороны украинских защитников и оцепления Бахмута, а также развернула мощное наступление на Лиманском направлении.

Потери россиян на 3 февраля: минус 840 военных, 4 танка и самолет

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.