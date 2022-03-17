Права для России не существует, поэтому Украине нужны гарантии безопасности от ядерных государств – Климкин

Он убежден, что США будут вынуждены принять участие в соглашении о гарантиях безопасности Украины

Международного права для России не существует, поэтому Украине нужно получить от них гарантии безопасности, которые будут выполняться.

Об этом заявил экс-глава МИД Павло Климкин в эфире ТСН.

Такие гарантии, которые они будут выполнять, поэтому нужны гарантии от партнеров, но частью должно быть соглашение с США. Потому что они, как лидеры цивилизованного мира, могут натянуть на голову Путина «удавку» и держать его в рамках», — заявил Павел Климкин.

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Он отметил, что уже сейчас для Украины принципиальное прекращение огня, отвод войск, но и гарантии, что снова не нападут. Особенно учитывая, что накануне Путин объявил тотальную войну как украинцам так и Западу. «Он будет пытаться преуспеть. Надо бросить ему какую-нибудь кость», — заявил Климкин.

Он убежден, что США будут вынуждены принять участие в соглашении о гарантиях безопасности Украины, чтобы не потерять свои позиции. «Они (США – ред.) не могут себе позволить проиграть в Украине, как они будут выглядеть в глазах Китая», — отметил Климкин.

Он не исключает, что гарантом может выступить и Великобритания, но опять же при поддержке США. «Важно, чтобы ядерные государства гарантировали нашу безопасность, не только черным по белому, но и неотвратимые гарантии», — добавил дипломат.

Климкин убеждает, что у украинцев даже после получения новых гарантий не смогут забрать стремлений вступления в Альянс.

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Отдельно он остановился на теме миротворцев, присутствие которых допускается только на оккупированных территориях.

«Мы можем говорить о миротворческих контингентах для оккупированных территорий, а в Украине – мы сами себе миротворцы. Но планы Путина ввести на Юг своих миротворцев, белорусов, таджиков – это соглашаться нельзя», – отметил он и добавил, что не нужны Украине и миротворцам международным.

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