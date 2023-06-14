"Правая рука" Кадырова Делимханов получил ранения в Украине — глава Чечни обратился в ГУР

Глава Чечни Рамзан Кадыров не может выйти на связь с Адамом Делимхановым.

Утром 14 июня в Сети появилась информация о том, что на войне против Украины получил ранение депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов. Некоторые Telegram-каналы даже сообщали о якобы ликвидации оккупанта.

Так, в украинских соцсетях начали распространять информацию о ликвидации Делимханова при обстреле в Приморске Запорожской области.

Журналист и военный ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Силы обороны якобы ликвидировали Делимханова на Запорожском направлении. По его словам, над ликвидацией оккупанта работали подразделения "Бандерлоги" с группами "Горизонт", "Фобос" и оперативной группировкой войск Запорожья. Он добавил, что на кортеж Делимханова украинская разведка натолкнулась случайно, когда искала скопление вражеской техники.

Впоследствии пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госдумы написали о ранении Адама Делимханова.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может связаться с Адамом Делимхановым и обратился к разведке Украины с просьбой предоставить о нем информацию.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", — говорится в сообщении Кадырова.

Генштаб и ГУР пока не прокомментировали информацию о ранении или смерти Адама Делимханова.

Напомним, на Белгородщину перебросили "кадыровцев" для "предотвращения диверсионных вылазок".

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