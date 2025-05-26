Правда о "Шахедах": военный "Флэш" перечислил ошибки The Economist по поводу оружия РФ

О российских БПЛА рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи / © ТСН.ua

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Российскими «Шахедами» не управляют в полете из-за мессенджера Telegram. Это оружие не имеет внутри искусственного интеллекта, а по-прежнему летает на основе сигналов спутниковой навигации.

Об этом написал военный военный специалист по системам РЭБ и связи, председатель «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в ответ на статью The Economist.

«Очень жаль, что авторитетное издание пишет неверную информацию», — отметил «Флэш».

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Он также предоставил перечень ложных утверждений издания.

Что не могут и чего не имеют «Шахеды», которыми РФ атакует Украину

Российские «Шахеды» не управляются в полете через Телеграмм и не посылают никуда видео трансляции через украинские сети мобильной связи. «Шахеды» не имеют внутри искусственного интеллекта «Шахеды» по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации, и РЭБ на них влияет. «Никакой записки из Алабуги от „друзей инженеров из РФ“ никто никогда не находил», — отметил военный.

Что есть в российских «Шахедах»

По словам специалиста, на «Шахедах» установлен трекер, который посылает информацию о его местонахождении и полетных данных (скорость, высота).

«Показания посылаются через Телеграмм-бот. Для передачи используются сети мобильной связи и симкарты. Семь карт могут быть русские, украинские и других стран. Этих модемов и сим-карт в обломках мы находим СОТНИЕ если не тысячи уже. Мы, понимая все это, не даем „Шахедам“ работать через наши сети мобильной связи», — написал «Флэш».

Он также подчеркнул, что «Шахеды» РФ не руководствуются удаленно, у них нет такого функционала. Оружие просто пытается передавать свое местоположение.

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Напомним, в The Economist также говорилось, что Кремль уже запустил рекордные 298 дронов и 69 ракет за один день — 25 мая, и это может быть лишь началом новой стратегии давления на фоне переговоров.

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