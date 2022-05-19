Праведник мира, спасавший евреев от фашистов, теперь сам вынужден бежать от рашистов

Праведник мира, спасавший евреев от фашистов, теперь сам вынужден бежать от рашистов

Александр Слободяник – признанный Израилем «Праведником народов мира» вместе с семьей выехал из временно оккупированной Херсонщины в Прикарпатье.

Мужчина долго не догадывался, что в его стране снова война: думал, что дети пускают салюты, говорится в ТСН.

Полтора месяца в подвале, без света и воды, но покинуть родную Херсонщину, оккупированную рашистами, они долго не решались. Только обустроили дом, завели огромную плантацию клубники, но после очередного обстрела внук не выдержал.

«"Бабушка, я хочу жить. Давайте будем выезжать, потому что я хочу жить". Мы собрались через 15 мин. Когда нас выпустили и мы проехали этот блокпост и в соседнем селе нас встретили и сказали "паляница", я рыдала на всю машину», – со слезами вспоминает дочь Праведника мира Людмила Скепка.

92-летний Александр Алексеевич в этой семье – самый старший, и эта война для него уже вторая. Мужчина плохо слышит, когда раздавались взрывы – думал, то соседские мальчишки салютами играют. Пока во дворе не разорвалась кассетная бомба.

Александр Алексеевич – Праведник мира. Израиль дает это званиям тем, что во время Второй мировой, рискуя жизнью, спасал евреев от нацистов. Имя Александра Алексеевича ныне на стене мемориала Яд Вашем в Иерусалиме. В 42-м ему было всего 13, с родителями жил в городе Бершадь в Винницкой области, где нацисты создали огромное еврейское гетто. Папа Саша был партизанским подпольщиком. И однажды на улице увидел сбежавшего из гетто 10-летнего мальчика Давида. «Видит мальчик замерзает. Он схватил этого мальчика. Когда отец его принес домой, сказал мне: Саша, будешь говорить всем, что это брат», — рассказывает Александр.

Вскоре из гетто они вытащили и мать Давида. Опасную операцию отец поручил детям, потому что они меньше привлекали внимание фашистов. Спасенных евреев укрывали до конца войны. «Дал одежду своей жене, то есть моей бабушке: украинский платок, юбку. И сказал, идите туда вдвоем. И сказал, чтобы она переоделась. Для того чтобы отвлечь внимание охраны, там затеяли евреи драку. Эти сбежали», — рассказывает дочь.

В настоящее время спасатель еврейской семьи сам вынужден спасаться от захвативших его Херсонщину россиян. Семья нашла убежище у родственников на Прикарпатье. Историю дедушки обнародовали местные волонтеры.

Праведник народов мира был вынужден бежать из оккупированной Херсонщины

Читайте также:

Сапер-самоучка из Киевщины портил рашистам закладки мин веревкой и удочками, а еще воровал у них боеприпасы

Украинцы после 9 мая начали массово возвращаться домой: на границах очереди из сотен машин

Боевые повара на фронте по нескольку раз в день прорываются на передовую, чтобы накормить "горячим" бойцов