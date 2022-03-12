"Правил теперь нет": Ким пригрозил оккупантам за хаотический ночной обстрел Николаева и смену тактики

Оккупанты сменили тактику и прячутся в сельских школах и домах.

Российские войска в ночь на 12 марта хаотически обстреливали Николаев. Захватчики вели огонь по больницам, котельной, интернату. В результате ранены два человека.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его данным, в результате ночных обстрелов оккупантов, погибших, к счастью, нет. Но два человека получили ранения.

"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотическим огнем больницы, интернат, котельные (попали трубой). Они меняют тактику. Они выезжают, стреляют и бегут. Размещаются в селах, квартируются там в школах, сельских домах – то есть мы не можем плотно накрывать назад. Правил нет. Теперь работаем с ними жестче", — сказал он.

Напомним, в Николаеве спасли кошку, которую бежавшие из города хозяева бросили в закрытой квартире. В бетонной стене сделали отверстие, чтобы передавать животному еду.

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