Правила интимной гигиены женщин и мужчин в укрытии

ТСН.ua рассказывает, что делать, если месячные вдруг начались в укрытии, а также дает полезные советы по поводу интимной гигиены мужчин и женщин во время войны.
На фоне стресса, плохого сна и несбалансированного питания у женщин может сбиться менструальный цикл. Месячные могут либо быстро исчезнуть, либо, наоборот, начаться в самый неловкий момент. К примеру, пока вы находитесь в укрытии.
В Центре общественного питания дали рекомендации, как следить за интимной гигиеной в укрытии женщинам, у которых начались месячные, а также мужчинам.
Интимная гигиена во время месячных в условиях войны
- Рано подумайте о том, что месячные могут начаться в самый неподходящий момент, например в укрытии. Поэтому стоит приобрести ежедневные прокладки, туалетную бумагу, влажные салфетки для интимной гигиены. Их нужно всегда иметь с собой, а потому положите все эти вещи не только в аптечку "тревожного чемодана", но также во все карманы одежды. Чтобы при нахождении в укрытии иметь возможность использовать предметы интимной гигиены в любой момент.
- Врачи рекомендуют отказаться от использования менструальной чаши и тампонов, потому что их труднее изменять и утилизировать. Помните, что длительное использование этих средств интимной гигиены может привести к токсическому шоку.
- Старайтесь каждый день менять белье. Если у вас нет такой возможности, то чаще меняйте ежедневные прокладки.
- Помните, что прикасаться к половым органам необходимо только чистыми руками.
- Во время лунных даже в укрытии старайтесь мыть вульву водой или хотя бы влажными салфетками. Делайте это очень осторожно, чтобы не пораниться и не занести инфекцию. Влагалища при этом затрагивать нельзя.
- Если в укрытии у вас начались месячные, не стоит стесняться. Во многих хранилищах есть отдельная санитарная зона, где вы можете спокойно совершить все свои дела.
- Вы можете попросить других женщин прикрыть вас, если вы себя чувствуете дискомфортно.
Что делать, если нет средства интимной гигиены, а месячные начались :
- расспросите других женщин, у кого из них есть прокладки;
- даже если нет прокладок, можно использовать бинты и вату;
- также подойдет простой кусок одежды, тканей.
Интимная гигиена мужчин в укрытии
Нужно помнить, что интимная гигиена мужчин не менее важна и сложна, чем у женщин. Что нужно всегда иметь с собой в укрытии:
- заранее приобретите и носите с собой туалетную бумагу и салфетки для интимной гигиены – они вам понадобятся, чтобы помыть головку полового члена и паховую зону в случае, когда возможности сделать это водой не будет;
- по возможности старайтесь каждый день менять белье.
Также в Центре общественного здоровья отмечают, что интимная гигиена даже в условиях войны очень важна. Пренебрежение ею может привести к размножению микробов и многих заболеваний.
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