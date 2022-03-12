Правила интимной гигиены женщин и мужчин в укрытии

Интимная гигиена в укрытии: правила для женщин и мужчин / УНИАН

ТСН.ua рассказывает, что делать, если месячные вдруг начались в укрытии, а также дает полезные советы по поводу интимной гигиены мужчин и женщин во время войны.

На фоне стресса, плохого сна и несбалансированного питания у женщин может сбиться менструальный цикл. Месячные могут либо быстро исчезнуть, либо, наоборот, начаться в самый неловкий момент. К примеру, пока вы находитесь в укрытии.

В Центре общественного питания дали рекомендации, как следить за интимной гигиеной в укрытии женщинам, у которых начались месячные, а также мужчинам.

Интимная гигиена во время месячных в условиях войны

Интимная гигиена во время месячных в укрытии / pixabay.com

Рано подумайте о том, что месячные могут начаться в самый неподходящий момент, например в укрытии. Поэтому стоит приобрести ежедневные прокладки, туалетную бумагу, влажные салфетки для интимной гигиены. Их нужно всегда иметь с собой, а потому положите все эти вещи не только в аптечку "тревожного чемодана", но также во все карманы одежды. Чтобы при нахождении в укрытии иметь возможность использовать предметы интимной гигиены в любой момент. Врачи рекомендуют отказаться от использования менструальной чаши и тампонов, потому что их труднее изменять и утилизировать. Помните, что длительное использование этих средств интимной гигиены может привести к токсическому шоку. Старайтесь каждый день менять белье. Если у вас нет такой возможности, то чаще меняйте ежедневные прокладки. Помните, что прикасаться к половым органам необходимо только чистыми руками. Во время лунных даже в укрытии старайтесь мыть вульву водой или хотя бы влажными салфетками. Делайте это очень осторожно, чтобы не пораниться и не занести инфекцию. Влагалища при этом затрагивать нельзя. Если в укрытии у вас начались месячные, не стоит стесняться. Во многих хранилищах есть отдельная санитарная зона, где вы можете спокойно совершить все свои дела. Вы можете попросить других женщин прикрыть вас, если вы себя чувствуете дискомфортно.

Что делать, если нет средства интимной гигиены, а месячные начались :

расспросите других женщин, у кого из них есть прокладки;

даже если нет прокладок, можно использовать бинты и вату;

также подойдет простой кусок одежды, тканей.

Интимная гигиена мужчин в укрытии

Интимная гигиена мужчин: если нет воды можно использовать влажные салфетки / pixabay.com

Нужно помнить, что интимная гигиена мужчин не менее важна и сложна, чем у женщин. Что нужно всегда иметь с собой в укрытии:

заранее приобретите и носите с собой туалетную бумагу и салфетки для интимной гигиены – они вам понадобятся, чтобы помыть головку полового члена и паховую зону в случае, когда возможности сделать это водой не будет;

по возможности старайтесь каждый день менять белье.

Также в Центре общественного здоровья отмечают, что интимная гигиена даже в условиях войны очень важна. Пренебрежение ею может привести к размножению микробов и многих заболеваний.

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