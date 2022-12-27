Правила поведения, которые спасают: как подготовить себя и свой дом к угрозам военного характера

Во время ракетных ударов и бомбардировок следует соблюдать правила "двух стен" и "двух выходов".

Конечно, полностью и правильно подготовиться к такой чрезвычайной ситуации, как война, невозможно. Но есть некоторые правила поведения, которые помогут спасти жизнь и здоровье, а также увеличить шансы выжить во время вражеских обстрелов.

ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал советы, как действовать населению в случае угрозы военного характера.

В ГСЧС советуют при первой возможности покинуть вместе с семьей опасную зону. В случае невозможности уехать лично, отправить детей и пожилых родственников к родственникам, знакомым. А также заранее подготовить "тревожный чемодан", о содержании которого мы писали раньше, не пренебрегать воздушными тревогами и находиться во время них в укрытии. Также важно подготовить и свой дом.

Подготовка дома

Чтобы подготовить дом к угрозам и опасностям в условиях войны, спасатели советуют:

нанести защитные полосы из скотча (бумаги, ткани) на оконные стекла для повышения его устойчивости к взрывной волне и уменьшения количества обломков и избежания травм в случае его повреждения;

по возможности оборудуйте укрытие в подвале, защитите его мешками с песком, предусмотрите наличие аварийного выхода;

при наличии земельного участка оборудуйте укрытие на таком расстоянии от дома, которое больше его высоты;

обеспечите жилище запасами питьевой и технической воды, а также произведите запас продуктов длительного хранения;

дополнительно укомплектуйте домашнюю аптечку средствами предоставления первой медицинской помощи;

подготовьте фонарики (комплекты запасных элементов питания), керосиновые лампы и свечи на случай отключения энергоснабжения;

подготовьте (закупите) приборы (примус) для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

подготовьте необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в защитные сооружения гражданской обороны или других хранилищ (подвалов, погребов и т.п.);

при приближении зимнего периода необходимо продумать вопрос обогрева дома в случае отключения централизованного отопления.

Правила поведения населения во время войны

Кроме дома, нужно подготовить себя и свою семью соблюдать определенные правила поведения, которые помогут выжить во время опасности.

Необходимо:

сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;

не извещать о своих будущих действиях (планах) малознакомых людей, а также знакомых с ненадежной репутацией;

всегда иметь с собой документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови и близких родственников, возможные проблемы со здоровьем (аллергию на медицинские препараты и т.п.);

знать местоположение защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы в местах частого посещения (магазины, базар, дорога к работе, медицинские учреждения и т.д.). Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и малознакомых местах;

в случае выхода из помещений, передвижения по лестнице многоэтажек или к сооружению гражданской обороны (хранилища) соблюдать правила правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым и инвалидам, что значительно сократит сроки занятия укрытия;

избегать мест скопления людей;

в случае получения какой-либо информации от органов государственной власти о возможной опасности или мерах по повышению безопасности передать ее другим людям (по месту жительства, работы и т.п.);

при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район;

усилить внимание и по возможности также покинуть этот район при появлении средств массовой информации стороны-агрессора;

о людях, которые не ориентируются на местности, разговаривают с акцентом, имеют нехарактерную внешность, совершают противоправные и провокационные действия, совершают непонятную работу и т.п. – немедленно проинформировать органы правопорядка, местную власть, военных;

при попадании в район обстрела – спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, хранилище (укрытие). При отсутствии приспособленных хранилищ для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубления от взрывов и т.п.). В случае внезапного обстрела и отсутствия вблизи сооружений гражданской защиты, хранилища и укрытия – лягте на землю головой в сторону, противоположную взрывам. Голову следует прикрыть руками (при наличии для прикрытия головы использовать чемодан или другие вещи). Не выходите из укрытия до конца обстрела;

в случае, если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, противоправных к ним действий (арест, похищение, избиение и т.п.), следует пытаться выяснить и сохранить больше информации о них и обстоятельствах происшествия для оказания помощи, поиска, установления личности и т.д. Необходимо помнить, что вы сами или близкие вам люди, также могут оказаться в затруднительном положении и будут нуждаться в помощи.

Не рекомендуется:

читать новости из сомнительных, неофициальных, непроверенных источников;

подходить к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий;

стоять или перебегать под обстрелом;

конфликтовать с вооруженными людьми;

носить армейскую форму или камуфлированную одежду;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;

подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

Больше о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях читайте в Азбуке безопасности ГСЧС по ссылке.